Рейтинг українських лідерів думок у соцмережах: Вакарчук обігнав Порошенко

В Україні лідери думок соціальних мереж перетворилися в особливу касту, здатну істотно впливати на життя країни. Якщо раніше вирішувало долю України закрите коло осіб, в яке входило менше 1% населення країни, то тепер завдяки соціальним мережам ця активна меншість складає близько 20% українців, пише у свіжому номері журнал Новое время.

В української аудиторії соцмереж є якісна особливість, яка суттєво відрізняє її від прихильників Facebook і Twitter в інших країнах. Тут правлять бал не поп-зірки і шоумени, а політично і соціально активні громадяни, відзначає видання. Тут один пост може почати революцію, успішне блогерство здатне дати дорогу у велику політику, а флешмоб обурених користувачів пролобіювати найважливіші реформи в країні.

Новое время склало Топ-50 лідерів думок, підрахувавши їх сукупну аудиторію у Facebook і Twitter:

1. Святослав Вакарчук, музикант (2,134 млн)

2. Петро Порошенко, президент України (1,933 млн)

3. Міхеїл Саакашвілі, політик (1,213 млн)

4. Мустафа Найєм, нардеп, журналіст (1,133 млн)

5. Арсен Аваков, голова МВС (1,061 млн)

6. Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт" (1,014 млн)

7. Євген Комаровський, дитячий лікар (896 тисяч)

8. Дмитро Тимчук, нардеп від НФ, координатор ІС (707 тисяч)

9. Віталій Кличко, екс-боксер, мер Києва (603 тисячі)

10. Олег Ляшко, лідер РПЛ (567 тисяч)

11. Дмитро Карпачов, психолог, провідний СТБ (555 тисяч)

12. Анатолій Шарій, видеоблогер (511 тисяч)

13. Віктор Медведчук, політик (496 тисяч)

14. Сергій Лещенко, нардеп, журналіст (494 тисяч)

15. Роман Скрипін, журналіст (484 тисячі)

16. Віталій Портніков, журналіст (478 тисяч)

17. Іцхак Пінтосевич, коуч (468 тисяч)

18. Григорій Mustang Wanted, руфер (448 тисяч)

19. Анатолій Гриценко, політик (395 тисяч)

20. Сергій Притула, шоумен (388 тисяч)

21. Майкл Щур, персонаж-журналіст (379 тисяч)

22. Тетяна Даниленко, журналіст (362 тисяч)

23. Борис Колесніков, бізнесмен (356 тисяч)

24. Павло Клімкін, глава МЗС (338 тисяч)

25. Олександр Турчинов, голова РНБО (334 тисячі)

З 2009 року кількість українських користувачів Facebook зросла в 160 разів - з 62 тисяч до 10 млн користувачів, наводить дані Watcher. В інших країнах у найпопулярніших особистостей в соцмережах більше фоловерів, і серед лідерів думок менше політиків.

США:

1. Кеті Перрі, співачка (175,3 млн)

2. Тейлор Свіфт, співачка (159,6 млн)

3. Барак Обама, екс-президент (151,7 млн)

4. Леді Гага, співачка (133,5 млн)

5. Емінем, репер (111,6 млн)

Великобританія:

1. Адель, співачка (94,3 млн)

2. Емма Уотсон, актриса (62,2 млн)

3. Джейсон Стейтем, актор (54,9 млн)

4. Девід Бекхем, футболіст (54,4 млн)

5. Гаррі Стайлз, співак (46,2 млн)

Польща:

1. Лукас Подольскі, футболіст (11,3 млн)

2. Роберт Левандовський, футболіст (10,2 млн)

3. Войцех Щенсний, футболіст (3,4 млн)

4. Якуб Блащиковський, футболіст (2,4 млн)

5. Тому Свун, діджей (2,1 млн)

Росія:

1. Дмитро Медведєв, голова уряду (6,7 млн)

2. Павло Воля, шоумен (5,3 млн)

3. Іван Ургант, телеведучий (5,1 млн)

4. Катя Клеп, відеоблогер (3,4 млн)

5. Гарік Харламов, шоумен (3,3 млн)

Як повідомляв УНІАН, у США Facebook і Twitter посилили правила розміщення політичної реклами після скандалу з російським втручанням у вибори.