ГПУ завершила досудове розслідування щодо екс-міністра юстиції Лавриновича

Слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича, якого підозрюють у захопленні державної влади. Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Оголосили про закінчення досудового слідства і надали матеріали для ознайомлення. Обвинувальний акт вручається і направляється до суду після ознайомлення", - сказав він.

Водночас Горбатюк уточнив, що це відбулося вчора, 11 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

15 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 2 листопада, без права внесення застави. 27 вересня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду і постановив звільнити Лавриновича.