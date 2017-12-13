Гра "Вгадай мелодію": у ГПУ прокоментували експертизу розмови Саакашвілі з Курченком

Генеральна прокуратура України має багато годин записів розмов в рамках «справи Саакашвілі» та наполягає на їх достовірності. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко

«Записів набагато більше, ті які демонструвалися (на брифінгу генпрокурора 5 грудня – УНІАН) відображали лише окремі епізоди розмов. Одразу скажу, що записів багато годин, вони оригінальні», - заявив він.

При цьому Лисенко зауважив, що генеральний прокурор неодноразово вже заявляв про те, що прокуратура у разі необхідності готова до проведення експертиз цих записів, в тому числі із залученням міжнародних експертів як з ФБР США, так і з Скотланд-Ярду.

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«Що стосується цієї дії, то тут можна порівняти проведення цієї експертизи із завданням «вгадати мелодію» з двох нот, тобто зробити висновок з двох нот, яка це мелодія неможливо. Наприклад, беремо дві ноти – фа та соль, вони використовуються в різних музичних творах, але зробити повний висновок до якого музичного твору вони належать або не належать – це неможливо. Я прошу колег, висновки попередньої експертизи, які були проведені не вважати головними, а лише розуміти, що в нас є спеціалізовані структури, які можуть зробити відповідні дослідження», - заявив речник генпрокуратури, коментуючи висновки експерта із фоноскопії Київської незалежної судово-експертної установи Кирила Ускова щодо опублікованих Луценком записів.

Крім того, Лисенко зауважив, що «рішення про звернення до міжнародних організацій, в тому числі експертних приймаються в суді. Якщо суду буде недостатньо доказів або виникнуть сумніви щодо оригінальності цього запису – то суд має право прийняти рішення щодо звернення до міжнародних експертів».

Нагадаємо, 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції оприлюднив записи розмов екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі з соратником екс-президента України Віктора Януковича, українським бізнесменом–втікачем Сергієм Курченком та соратників Саакашвілі з довіреною особою Курченка.

У свою чергу видання "Українська правда" з посиланням на експерта з фоноскопії Кирила Ускова зазначає, що запис розмови Саакашвілі з Курченко, оприлюднений ГПУ, міг бути змонтований із фрагментів з різних розмов.

Після проведення експертизи для телеканалу ZIK фахівець дійшов наступних висновків: записи були змонтовані, містять принаймні 24 фрагменти, не можуть бути доказами в суді, фрагмент висловлювань про захоплення Харкова може бути вирізаним з іншої розмови, фрагмент розмови "Курченко" - "Саакашвілі" міг бути зроблений шляхом об'єднання елементів різних розмов.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.