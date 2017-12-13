Ролики з ютуб та фільм італійського журналіста: адвокати надали нові "докази" невинуватості Януковича

Захист Януковича сьогодні продовжує надавати докази невинуватості колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, серед доказів - фільм італійського журналіста, в якому стверджується, що 20 лютого 2014 року снайперською зброєю невідомі стріляли по майданівцях та правоохоронцях.

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Окрім того, адвокат Віталій Сердюк у суді зачитав фрагменти дослідження професора із Канади Івана Качановського, в якому стверджується,що під час Майдану мав місце державний переворот.

Також у дослідженні Качановського стверджується, що беркутівці насправді стріляли по снайперах, які у свою чергу вели вогонь по правоохоронцях.

Слід також наголосити, що адвокати Януковича, як і вчора адвокати екс-беркутівців побачили «грузинський слід» у своїй справі. Вони, посилаючись на слова нардепа Вадима Рабиновича, говорять про те, що під час Революції Гідності на Майдані діяла команда грузинських снайперів.

Також у суді було показано фрагменти інтерв’ю самого Януковича, яке він дав відразу після втечі з України в Ростові-на-Дону, а також безпосередньо перед втечею у Харкові.

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Прокурори вчергове заявили, що надані Сердюком матеріали, які він просить визнати за докази, такими насправді не є, оскільки ніяк не спростовують обвинувачення у державній зраді Януковича.

Окрім того, в суді було переглянуто відеоролик з мережі інтернет, де особи, які назвались місцевими жителями зупинили автобуси з мешканцями Криму в лютому 2014 року та погрожували їм.

Однак, представники обвинувачення зауважили, що це відео не можна вважати допустимим і законним, оскільки невідоме джерело походження цього відео.