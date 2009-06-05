Ідея обирати Президента в парламенті експертам і подобається, і ні

Політичні експерти загалом схвально ставляться до ідеї обрання Президента в парламенті, проте наголошують на принципових умовах. Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН на тему "Чи буде широка коаліція "широкою"?.

Зокрема, директор консалтингової групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ відзначив, що говорити про створення широкої коаліції виключно для подолання наслідків економічної кризи було б напівправдою.

«Без зміни політичного середовища, без зміни Конституції створювати коаліцію немає сенсу», - сказав він.

При цьому експерт наголосив, що обрання Президента парламентом є звичною практикою у багатьох європейських державах і не може трактуватися як обмеження прав громадян. І це могло б бути виходом із сьогоднішньої важкої політичної ситуації.

«Якщо ми подивимося на рекомендації наших європейських партнерів, то наші партнери в ЄС не заперечують проти обрання Президента в парламенті, але за однієї принципової умови, - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. - Вона передбачає суттєве обмеження повноважень глави держави. Всі розуміють, що обирати Президента із теперішнім обсягом повноважень у парламенті це не лише не доцільно, це буде помилкою із правового і навіть морального боку».

У свою чергу директор Київського Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ заявив, що є однозначним прихильником виборів Президента в парламенті. Саме перехід до чистої парламентської форми, на його думку, є єдино правильним.

«Те, що політичні сили зараз не можуть у чистому вигляді реалізувати парламентську модель, не значить, що від неї потрібно відмовлятися, - заявив він. - Шлях у бік парламентської республіки є єдино правильним».

Проте М.ПОГРЕБИНСЬКОМУ не подобається норма про те, що Президента потрібно обирати 300 голосами. Він побоюється молдавського варіанту, коли через нестачу одного голосу не вдалося обрати голову держави у парламенті.

«Вважаю, що широка коаліція – єдина можливість для України визначити, ідентифікувати національний інтерес, - говорить М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ. - Оскільки будь-який інший варіант означав би тільки нав’язування однокольорової коаліції».

Експерт вважає, що політична система має змушувати політиків шукати компроміси, що дасть можливість виробити національний інтерес. І те, що БЮТ і Партія регіонів роблять крок від провалу, похвально, оскільки зараз "суперважке становище, з якого варто виходити".

Водночас медіаексперт Діана ДУЦИК наголосила, що варто шукати консенсус не тільки серед політиків, але і у суспільстві, щоб не було катастрофи і конфліктів.

«Пропозиції, що готуються політичним силами, мають бути сприйняті суспільством, щоб нова Конституція була легітимною, - заявила Д.ДУЦИК. - Для мене, як для журналіста і людини є дуже важливим питання свободи, свободи як цінності. І очевидно, що в основі усіх домовленостей повинна бути свобода і права людини. Це потрібно враховувати».

Крім цього, вона звернула увагу на одну норму у варіанті Конституції, розміщеному низкою ЗМІ. За словами Д.ДУДЦИК, насторожує стаття документу, в якій йдеться про так звану дезінформацію, що жорстко карається. Адже на підставі цього пункту може з’явитися можливість контролювати ЗМІ.

«Мені хотілося б, щоб наші колеги колишні журналісти-народні депутати, які є представлені у всіх парламентських фракціях звернули увагу на цю статтю. Хотілося б, щоб її вилучили», - сказала медіаекперт.