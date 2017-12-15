СБУ хоче знайти розголошення держтаємниці в діях НАБУ щодо заводу Порошенка

Служба безпеки України 13 грудня порушила кримінальне провадження, аби з'ясувати, чи не було розголошення державної таємниці в отриманому НАБУ доступі до документів заводу "Кузня на Рибальському".

Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва від 5 грудня, текст якої міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, пише Українська правда.

З матеріалів ухвали випливає, що 13 листопада СБУ відкрила справу стосовно ухвал Солом’янського райсуду Києва про надання дозволу Національному антикорупційному бюро тимчасового доступу до документів ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" в рамках розслідування розтрати держкоштів під час реалізації проекту "Стіна".

В рішеннях суду вбачається порушення ч.2 ст.328 Кримінального кодексу (Розголошення державної таємниці, яке спричинило тяжкі наслідки).

Провадження відкрите за заявою голови правління заводу Валерія Шандри. Він стверджує, що в ухвалах слідчих суддів Солом’янського суду є посилання на предмет двох договорів, укладених між заводом та військовою частиною 1498 у Києві, додатки до яких містять гриф "Таємно".

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За даними СБУ, експертна оцінка показала, що відомості, наведені у текстах вказаних ухвал, підпадають під дію вимог ст. 8 закону "Про державну таємницю", статті 1.4.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та містять інформацію, що становить державну таємницю з грифом "Таємно".

У свою чергу Шевченківський суд у своїй ухвали від 5 грудня надав старшому слідчому СБУ Миколі Побережняку тимчасовий доступ з можливістю вилучення до трьох копій ухвал Солом’янського суду – дві за липень і одна за жовтень 2017 року.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро з березня 2016 року веде розслідування за фактом розкрадання коштів на будівництві "Стіни"("Європейського валу") на кордоні з Росією.

За версією слідства, Держприкордонслужба з порушеннями закупила у 2015 році бронемашини "Тритон" у заводу "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська кузня"), що належить президенту Петру Порошенко і народному депутату Ігорю Кононенко.

18 жовтня Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до документів "Кузні на Рибальському"в рамках справи про закупівлю бронемашин "Тритон" за завищеними цінами.