Депутат Київради хоче спитати владу, на чию користь вона діє

Депутат Київської міської ради, член депутатської групи Віталія Кличка Володимир БОНДАРЕНКО допускає можливість проведення референдуму про недовіру меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАРЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

"Ми можемо до цього дійти спільно. Я думаю, у Михайла БРОДСЬКОГО є підстави заявляти, що це може статися в Києві. Але це буде у січні чи колись пізніше, важко сказати”, - зазначив В.БОНДАРЕНКО .

Депутат наголосив, що для проведення референдуму необхідні “достатні” підстави. “Достатні підстави можна знайти... Навіть це підвищення тарифів (на житлово-комунальні послуги) є достатньою підставою для того, щоб спитати цю владу, на чию користь вона діє”, - сказав він.

Референдум, як зазначив В.БОНДАРЕНКО, є складною системою дій - це скоординовані кроки як Київської міської ради - як представницького органу киян, так і громадян, які не є депутатами. “Для того, щоб референдум провести, треба як мінімум мати рішення Київради про це. Потім якусь ініціативу знизу, яка забезпечила би збір 10% голосів усіх виборців Києва для ініціювання референдуму, а потім коректні відповіді комісій, які іноді відморожуються. Територіальна виборча комісія повинна також певні кроки вчинити”, - пояснив В.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада член фракції БЮТ в Київраді М.БРОДСЬКИЙ повідомив на прес-конференції, що в середині січня фракція БЮТ у Київраді ініціюватиме проведення референдуму про недовіру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Він висловив сумнів, що вдасться зібрати 80 голосів депутатів Київради з цього приводу, однак в іншому разі «шансів у Леоніда Михайловича - нуль».

Водночас М.БРОДСЬКИЙ від імені фракції БЮТ в Київраді закликав киян 23 листопада вранці (відбудеться чергова сесія) прийти на Хрещатик до мерії і “підтримати чесних депутатів, які вважають за доцільне дострокову відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.