Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів і активів його компаньйона Геннадія Боголюбова.

«Це тимчасовий арешт на час розгляду справи у суді», - сказав він у коментарі ТСН.ua.

19 грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, йдеться у повідомленні на сайті банку.

Відповідне рішення суд у Лондоні ухвалив у рамках судового процесу «ПриватБанку» проти своїх колишніх власників. Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже 2 млрд доларів.

Рішення Високого суду Англії щодо арешту стосується активів бізнесменів на суму понад 2,5 млрд доларів, у тому числі шістьох компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що перед націоналізацією з "ПриватБанку" на фірми-бульбашки начебто було виведено 110 млрд гривень.

Ігор Коломойський у відповідь на це заявляв, що ці гроші з банку не йшли.

«У рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", - казав він у коментарі ТСН.uа.

Коломойський зазначив, що ці операції проходили під повним контролем і "чутливим керівництвом" заступниці голови НБУ Катерини Рожкової.