Коломойський прокоментував рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів
Суд видав наказ про арешт активів бізнесмена та його компаньйона на суму понад 2,5 млрд доларів.
Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів і активів його компаньйона Геннадія Боголюбова.
«Це тимчасовий арешт на час розгляду справи у суді», - сказав він у коментарі ТСН.ua.
19 грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, йдеться у повідомленні на сайті банку.
Відповідне рішення суд у Лондоні ухвалив у рамках судового процесу «ПриватБанку» проти своїх колишніх власників. Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже 2 млрд доларів.
Рішення Високого суду Англії щодо арешту стосується активів бізнесменів на суму понад 2,5 млрд доларів, у тому числі шістьох компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що перед націоналізацією з "ПриватБанку" на фірми-бульбашки начебто було виведено 110 млрд гривень.
Ігор Коломойський у відповідь на це заявляв, що ці гроші з банку не йшли.
«У рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", - казав він у коментарі ТСН.uа.
Коломойський зазначив, що ці операції проходили під повним контролем і "чутливим керівництвом" заступниці голови НБУ Катерини Рожкової.