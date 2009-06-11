Партія регіонів продовжує переговори з БЮТ

Партія регіонів не вийшла з переговорного процесу з Блоком Юлії Тимошенко, заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО в ефірі програми «По суті» на телеканалі «Перший громадський».

В.КОЛЕСНІЧЕНКО підтвердив продовження консультацій між Партією регіонів і БЮТ з питань внесення змін до Конституції, і не виключив надалі спільних голосувань двох фракцій за ключові законопроекти.

«Питання про конституційні зміни постійно триває. Фахівці на рівні науковців, на рівні юристів постійно ведуть переговори, і з цього переговорного процесу ми не вийшли, і ніхто не виключає, що найближчим часом ми зможемо домовитися щодо тих чи інших змін до Конституції. Але це не означає, що буде створено нову коаліцію», - завив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Коментуючи чутки про таємні домовленості між БЮТ і Партією регіонів, В.КОЛЕСНІЧЕНКО відзначив, що якщо проаналізувати роботу Верховної Ради за останній рік, то практично 80% законопроектів було проголосовано від 300 до 400 народних депутатів. «Якщо це форма таємної змови, тоді так - це таємна змова. Та в цьому й полягає робота Верховної Ради, щоб консолідувати людей незалежно від політичних прапорів для голосування за ті чи інші законопроекти», - заявив він.

«Безперечно, ми не голосуємо за питання, які з політичних мотивів не влаштовують нас і наших виборців. Це ідеологічні питання, і безперечно, ми, як правило, не беремо участі в питаннях кадрових ротацій», - наголосив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

На думку депутата, саме ідеологічна несумісність перешкодила створенню коаліції БЮТ і Партії регіонів.

«Весь цей час наші фахівці шукали точки дотику їх пропозицій і наших для того, щоб спільно вийти на зміни до Конституції. Якби відбулися домовленості щодо змін до Конституції, то безперечно, наступним етапом міг бути розгляд коаліції. Проте і в цій частині наші виборці не підтримували цю ідею бодай з декількох ключових моментів. По-перше, це питання російської мови, це питання історичної правди і справедливості, ну й питання канонічної церкви - воно не відноситься до Конституції, але для нас воно принципово важливе і для наших виборців», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.