Турчинов оприлюднив фото з випробувань ракетного комплексу "Вільха"

Випробування нової української ракетної техніки пройшли успішно. Про це повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов після випробувальних пусків ракет на військовому полігоні в Одеській області.

Читайте такожУкраїна успішно випробувала ракетний комплекс "Вільха" За його словами, з цими випробуваннями завершився цілий етап в роботі українських розробників і виробників ракетної техніки. «Зараз можна з впевненістю сказати, що Україна має нову потужну ракетну зброю, яка стане вагомим аргументом стримування агресора», - наголосив він.

Турчинов розповів, що під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети. «Також, що дуже важливо, ми перевірили якість нових ракетних корпусів з надміцних сплавів, виготовлених на унікальному технологічному обладнанні, монтаж якого завершився минулого місяця в Державній акціонерній холдинговій компанії «Артем»», - сказав секретар РНБО.

«Під час випробувань ракети потрапили прямо в точку прицілювання, - повідомив він,- це унікальний результат, який в черговий раз, доводить переваги українських ракет над російськими аналогами».

«Сьогодні ми зробили ще один потужний крок для зміцнення оборони і безпеки України», - підсумував Турчинов.