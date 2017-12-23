Порошенко: рішення США надати Україні зброю стане "трансатлантичним щепленням від російського вірусу агресії"

Президент Петро Порошенко назвав рішення США надати Україні летальне озброєння "трансатлантичним щепленням від російського вірусу агресії". Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Летальне ембарго для України знято. Чекаємо на Джавеліни" - в США прокоментували рішення Трампа"Як і домовлялися з Президентом Donald J. Trump, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США.

Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном", - зазначив Порошенко.

Він подякував американським партнерам України за підтримку.

"Вдячний за лідерство Президента Дональда Трампа, чітку позицію всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії - гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань та продовження накачування Донбасу важкою зброєю", - написав президент.

За його словами, отримане від США озброєння допоможе українським бійцям у війні з РФ.

"Американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до ст. 51 Статуту ООН. Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії", - наголосив Порошенко.

Президент висловив переконання, що Україна переможе.

Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме $47 млн. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме "посилений оборонний потенціал" йдеться.

Своєю чергою після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США "переступили межу" і "розпалюють війну".