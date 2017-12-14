В ОБСЄ закликали Росію припинити насильство на Донбасі і здійснити обмін полоненими до новорічних свят

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала Російську Федерацію здійснити обмін полоненими на Донбасі до новорічних свят.

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Про це заявив сьогодні тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляє американська місія при ОБСЄ. "Сполучені Штати рішуче закликають сторони зміцнити їхню початкову угоду щодо обміну затриманими особами перед майбутніми святами", - заявив дипломат.

Він наголосив, що необхідність обміну вже давно назріла, і що цей обмін необхідно зробити заради родин близько чотирьох сотень заручників.

"Ми закликаємо сторони спиратися на ці першочергові кроки, забезпечити, аби цей елемент Мінських угод було виконано, та продемонструвати, що прогрес можливий", - наголосив дипломат.

"Сторони змогли домовитися про дводенний локальний режим припинення вогню 9 та 10 грудня, щоб дозволити проведенню довгоочікуваних ремонтних робіт на мосту у Станиці Луганській. Хоча обидва ці заходи є важливими, лише повний і постійний режим припинення вогню полегшить людські страждання на сході України, коли цей конфлікт вступає у четверту зиму. Російська Федерація має можливість припинити насильство", - заявив Кемієн.

Він зазначив, що "Росія розпочала та продовжує розпалювати війну на сході України".

"Росія повинна покращити ситуацію з безпекою та виконати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод, які включають забезпечення того, щоб її ставленики дотримувалися режиму припинення вогню та зменшили напруження вздовж лінії зіткнення. Присутність керованих Росією сил ставить під загрозу мир та стабільність", - підкреслив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ і контрольованих Росією бойовиків, незабаром планує узгодити терміни, процедуру і дату обміну заручниками.

Раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним із представників України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до Різдвяних та Новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74".

8 грудня член гуманітарної підгрупи ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що бойовики утримують 168 українських заручників.

За даними російських ЗМІ, обмін полоненими між Україною і бойовиками «ЛНР/ДНР» має відбутися до 25 грудня.