У Держдепартаменті США закликали Росію зобов'язатися припинити конфлікт на Донбасі

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію, яка розпочала конфлікт на сході України, взяти зобов'язання щодо його припинення. Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт.

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"Бойові дії на сході України забрали більше ніж 10 тисяч життів та пошкодили важливу цивільну інфраструктуру. Росія, яка розпочала цей конфлікт та затягує його завдяки активному управлінню над військовими підрозділами, які щоденно атакують українські позиції, повина зобов'язатися припинити його", - наголошується у заяві.

"Сполучені Штати готові у координації з Францією, Німеччиною та Україною взаємодіяти з Росією над підтримкою Мінських угод для того, аби домогтися припинення конфлікту, в тому числі за допомогою миротворчої сили з широким мандатом для безпеки і захисту в межах усієї зони конфлікту, конролю над міжнародним кордоном та відповідальністю за забезпечення збору важкого озброєння", - заявили у Держдепартаменті США.

Як повідомляв УНІАН, у Держдепартаменті США також закликали Україну здійснити обмін заручників за формулою "всіх на всіх".