У Москві готові документи щодо сил оперативного реагування

Рада міністрів закордонних справ ОДКБ підготувала всі документи для створення Колективних сил оперативного реагування (КСОР) ОДКБ.

Про це заявив за підсумками засідання міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, передає РІА «Новости».

"Основним підсумком сьогоднішнього засідання РМЗС стало виконання доручень лютневого саміту ОДКБ із питання про створення КСОР. Пакет документів готовий - це Угода про КСОР і документи, що стосуються порядку розгортання й визначення складу цих Колективних сил", - сказав С.ЛАВРОВ журналістам.

Глава МЗС РФ додав, що ці документи виносяться на схвалення глав держав, які зустрінуться за кілька годин у Кремлі.

С.ЛАВРОВ також зазначив, що в ході засідання підготовлено плани до 2012 року з координації дій держав-членів ОДКБ у сфері подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у справі боротьби з нелегальною міграцією.

Учасники засідання також схвалили план консультацій із зовнішньополітичної проблематики й проблематики безпеки.

С.ЛАВРОВ вказав, що на засіданні узгоджено заяву, яку розглянуть глави держав (ОДКБ) на сьогоднішній зустрічі.

Рішення про формування КСОР було ухвалено в ході позачергової сесії Ради колективної безпеки 4 лютого цього року главами країн ОДКБ - Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану й Узбекистану. Серед основних цілей створення КСОР - зміцнення безпеки країн ОДКБ на фоні існуючих і потенційних погроз, включаючи тероризм, екстремізм і наркотрафік, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру, а також забезпечення ефективної участі ОДКБ у підтримці міжнародного миру та безпеки.

С.ЛАВРОВ також заявив, що відсутність білоруської делегації на саміті ОДКБ у Москві не є перешкодою для ухвалення запланованих документів.