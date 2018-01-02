Цього року військовий бюджет становитиме рекордні 86 мільярдів гривень - Порошенко

Цього року військовий бюджет України становитиме рекордні 86 млрд грн. Про це президент Петро Порошенко написав у Facebook. Також він зазначив, що Україна отримає летальну оборонну зброю від партнерів зі США.

Читайте такожУкраїна успішно випробувала ракетний комплекс "Вільха" «Однак, найголовніший наш союзник – це українські Збройні сили. Потужна та сильна, одна з найбільш ефективних армій в Європі», - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України в 2018 році має намір збільшити витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% - до 18,1 млрд грн.

Крім того, у 2018 році уряд спрямує 16,5 млрд грн на виробництво і модернізацію озброєння та військової техніки.

Сумарні оборонні витрати України становлять близько 5% ВВП.