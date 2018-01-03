Глава МЗС Німеччини: Конфлікт на Донбасі не заморожений, а пожежонебезпечний

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель наголошує, що конфлікт на сході України не є замороженим, а виглядає пожежонебезпечним.

Читайте такожСанкції проти Росії потрібно буде послаблювати у разі успіху місії ООН на Донбасі - глава МЗС НімеччиниЯк йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні у соціальній мережі Facebook, глава МЗС Німеччини вирушає сьогодні до Києва, а завтра звідти до лінії зіткнення поблизу Маріуполя.

«Минулого року ми стали свідками місяців найбільшого від часу укладення Мінських угод насилля на сході України. Ще й досі лунає на Донбасі надто багато пострілів. Ще й досі в цьому регіоні розташовується забагато важкого озброєння», - заявив Ґабріель.

«Нещодавно обміном сотень полонених і домовленістю про різдвяне перемир′я було подано два обнадійливих сигнали. Так треба продовжувати. Тому я сьогодні лечу до Києва, а завтра до Маріуполя, щоб показати людям в Україні: ми не кидаємо вас напризволяще. Для нас цей конфлікт ані заморожений, ані забутий, навпаки, він дуже актуальний і пожежонебезпечний. Ми й надалі робитимемо все для того, щоб знайти рішення цієї кризи, яке б нарешті принесло мир у цей регіон», - наголосив Ґабріель.

Глава МЗС Німеччини проведе в Україні політичні переговори, зокрема з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і членами міжнародної спостережної місії ОБСЄ на сході України. Предметом переговорів з українською владою буде також курс реформ в Україні, зокрема боротьба з корупцією.