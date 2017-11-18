Голова МЗС Німеччини заявив про різні погляди Заходу і Росії на миротворчу місію на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що Німеччина і Франція мають відмінне від Росії уявлення щодо ймовірної миротворчої місії ООН для окупованої частини українського Донбасу. Про це пише Радіо Свобода.

Але, сказав він, перебуваючи з візитом у Мінську в Білорусі, хоча ці погляди досі такі далекі одне від одного, «було б небажано закрити таке вікно можливості».

За його словами, важливо «спробувати піти назустріч одне одному і визначити загальні умови» запровадження такої місії ООН.

Ця місія, вважає німецький міністр, повинна мати чіткий мандат і спільно з місією Організації з безпеки і співпраці в Європі контролювати припинення вогню цілодобово – не «пару годин на день», але також і вночі, коли, за його словами, й відбуваються головні порушення.

Як повідомляв УНІАН, перед зустріччю спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова в Белграді, яка відбулася 13 листопада, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.

За підсумками зустрічі у Белграді американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусилля для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

Своєю чергою Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі. «Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звичайно. Але все-таки три - не нуль. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков.

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14 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін після розмови з Волкером повідомив, що Росія хоче зберегти свою колонію на Донбасі. "За останні кілька днів 5-та чи 6-та розмова з Куртом. Вдячний за відданість нашій спільній справі. Ми бачимо, що Росія не хоче «творити мир», а хоче зберегти свою колонію на Донбасі, залишити все, як є, і навіть зробити гірше. Це не пройде. Працюємо далі", - наголосив Клімкін.

На початку листопада Волкер заявив, що США порадили Україні не подавати власний проект резолюції ООН щодо розміщення миротворців на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

У вересні Клімкін заявляв, що у процесі підготовки до розміщення миротворців на Донбасі Рада безпеки ООН має схвалити не одну резолюцію. За його словами, перша резолюція буде «технічною», в якій необхідно визначити остаточну мету, яку треба досягти в результаті розміщення миротворців на Донбасі. Наступним кроком мають стати консультації щодо мандату місії миротворців. Також глава МЗС заявляв, що миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.