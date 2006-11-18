Віктор Балога про Луценка, правий мегаблок і наступний парламент

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА виступає за створення єдиної правої політичної сили, яка зможе набрати 15-25% голосів на виборах.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (18-24 листопада).

За його словами, з 2001 року ведеться розмова про необхідність об’єднання демократичних сил. “Правиця, яка уроздріб представляє правий сектор, має об’єднатися”, – вважає В.БАЛОГА.

Він зауважив, що “5 років розмови йдуть, а крім спільного проекту, створеного Віктором ЮЩЕНКОМ, нічого немає. Хто заважав розширити цей блок перед парламентськими виборами 2006 року? Ніхто”. “Президент не став вдаватися до ручного керування у цьому процесі. А самі вони не об’єдналися і пішли окремо. Вони усі великі, і Президент поважає їх право такими себе вважати. Але вибори пройшли, і ми побачили, хто лишився за бортом парламенту і скільки набрала «Наша Україна»… Якби мегаблок було утворено, то він узяв би не 14, а 20-25 відсотків голосів”, – переконаний глава Секретаріату.

Відповідаючи на запитання про перспективи партії “Вперед, Україно!”, яку може очолити міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, В.БАЛОГА сказав, що “сьогодні одна з понад ста партій, яка нічого не вирішує, не може розглядатися як новий проект. Такий підхід не актуальний”. За його словами, сьогодні зарано говорити про перспективи «Вперед, Україно!», а також про те, чи відбудеться об’єднання усіх політиків, які уособлюють демократичний напрям.

На думку В.БАЛОГИ, «максимум рік - це той термін, який покаже, чи вистачить політикам здорового глузду для об’єднання і створення політичної сили, яка зможе боротися не за п’ять відсотків, а мати 15-25 відсотків, що дасть їй змогу стати третьою повноцінною силою в наступній Верховній Раді».