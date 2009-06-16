Яценюк візьметься за всіх, починаючи з Тимошенко і закінчуючи Фірташем

Народний депутат України, лідер ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє про необхідність проведення комплексного міжнародного розслідування діяльності українського енергетичного сектора.

Про це він заявив під час презентації Сумської обласної організації «Фронт змін» у форматі телемосту «Київ-Суми», повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи.

Він наголосив на тому, що в Україні є “енергетична корупція”, а “ринок енергетики абсолютно непрозорий”.

А.ЯЦЕНЮК заявив: “Одним зі своїх завдань я бачу побудову нової економічної та енергетичної політики держави”. За його словами, щоб це здійснити, спочатку “треба обов’язково розібратися в минулому”. “І те, що стосується енергетичних відносин, починаючи з компанії ЄЕСУ і закінчуючи іншими газовими посередниками, чи це “РосУкрЕнерго”, чи це “УкрГазЕнерго”, чи це інші компанії, які з’явилися після підписання прем’єром угоди з Російською Федерацією, – діяльність цих компаній повинна бути розслідувана», - наголосив лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що під час проведення цього розслідування необхідно дати відповідь на ряд запитань, зокрема, «хто і яким чином прийняв рішення змінити умови контракту з Росією і відмовитися від дешевого газу по 50 доларів, а також прийняв рішення завести на український енергетичний ринок починаючи з 90-х років масу посередників”.

Як додав А.ЯЦЕНЮК, до розслідування діяльності енергетичного ринку необхідно обов’язково залучити міжнародні організації. За його словами, таке розслідування буде проведено і, “ми розберемося в ролі і місці кожної посадової особи, яка присутня на енергетичному ринку».