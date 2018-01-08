"Екс-міністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського заарештували на місяць

Суд у Херсоні частково задовольнив клопотання прокуратури обрати для «екс-міністра охорони здоров'я» підконтрольного Кремлю уряду Криму Петра Михальчевського запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб, призначивши місяць утримання під вартою.

Про це повідомляє "Громадське".

У прокуратурі вважають, що факт роботи Михальчевського в так званому «уряді республіки Крим» є діяльністю, спрямованою на підрив територіальної цілісності України.

Крім того, за інформацією прокуратури, є покази свідків, що підозрюваний сприяв в організації незаконного «референдуму» у Криму в березні 2014.

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Захист «екс-міністра» стверджує, що утримання під вартою — занадто жорсткий запобіжний захід, оскільки, підзахисний не збирається покидати Україну і хоче довести свою невинуватість. Сам Михальчевський спілкування із пресою поки уникає, проте заявив, що не вважає себе винним у якихось правопорушеннях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, в Києві проведено санкціонований обшук у тимчасовому приміщенні Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому Росією півострові.

Оперативники СБУ вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.

Санкція статті ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

10 червня 2014 року Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Російський "глава Криму" Сергій Аксенов (Аксьонов) стверджував, що змусив Михальчевського подати у відставку, щоб його не звільняли «за статтею».