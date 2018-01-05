У Києві затримали екс-"міністра" охорони здоров'я анексованого Криму (фото, відео)

Співробітники Служби безпеки України виявили в Києві колишнього «міністра охорони здоров`я Криму» Петра Михальчевського.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. У рамках кримінального провадження за статтями 110, 111 Кримінального кодексу України у його тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук.

ВІДЕО: телеканал "Прямий".

Зазначається, що співробітники Служби встановили факт перебування у Києві колишнього так званого «міністра охорони здоров’я Криму» Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові.

Читайте такожЗатриманий російський шпигун у Кабміні не мав доступу до державної таємниці - Гройсман

Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою. Слідчі дії тривають.

Раніше суд заарештував чиновника-шпигуна з Кабміну на два місяці.