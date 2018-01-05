У Києві затримали екс-"міністра" охорони здоров'я анексованого Криму (фото, відео)
Також повідомляється, що було проведено обшуки за місцем його тимчасового проживання.
Співробітники Служби безпеки України виявили в Києві колишнього «міністра охорони здоров`я Криму» Петра Михальчевського.
Про це повідомляє прес-центр СБУ. У рамках кримінального провадження за статтями 110, 111 Кримінального кодексу України у його тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук.
ВІДЕО: телеканал "Прямий".
Зазначається, що співробітники Служби встановили факт перебування у Києві колишнього так званого «міністра охорони здоров’я Криму» Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові.
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Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою. Слідчі дії тривають.
Раніше суд заарештував чиновника-шпигуна з Кабміну на два місяці.