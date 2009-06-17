Чергова місія МВФ прибуде до України за тиждень

Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України 24 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Польщі Франком-Вальтером ШТАЙМАЙЄРОМ та Радославом СІКОРСЬКИМ.

«24 червня прибуває місія МВФ в Україну для того, щоб продовжити діалог, ще раз переглянути річну програму, і ми розраховуємо наприкінці липня отримати третій транш – 3,8 млрд. дол.», - сказала вона.

Прем’єр вважає успішним співробітництво України з МВФ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що річна програма співробітництва з МВФ вже коригувалась один раз перед виділенням Україні другого траншу кредиту.