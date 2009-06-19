Тимошенко погрожує губернаторам, що вони не вийдуть з зали засідань

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що загальна внутрішня заборгованість з оплати за природний газ перед НАК «Нафтогаз України» становить 26 млрд. грн., зокрема 7,7 млрд. грн. - підприємствами теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з головами ОДА з питань оплати за спожитий газ.

«Як уряд і НАК «Нафтогаз» може робити такі надзвичайні фокуси за розрахунками з Росією за природний газ у той час, коли вся країна заборгувала за газ 26 млрд. грн. – це якраз ті гроші, якими можна розраховуватися за газ, який ми споживаємо впродовж всього року?», - запитала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає ситуацію, що склалася з внутрішніми розрахунками за газ, надзвичайною, складною, напруженою і небезпечною. «Щомісяця ця заборгованість збільшується, накопичується і перетворюється вже просто на трагедію для країни», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні ніхто з учасників наради не залишить залу засідань доти, поки не буде знайдено рішення і механізми покриття боргів перед НАК «Нафтогаз України». За її словами, облгази також мають «фундаментальні масштабні заборгованості».

«У всій структурі боргу – 26 млрд. грн. – підприємства теплокомуненерго мають заборгованість 7,7 млрд. Це, вважайте, 1 млрд. доларів, який лежить і який держава не може використовувати для оплати за природний газ. Для порівняння - цього місяця нам потрібно заплатити 250 млн. доларів, а наступного нам потрібно заплатити (Росії) 1 млрд. доларів. Скажіть, з такими боргами, може хтось порадить уряду, де йому, якщо не платить теплокомуненерго, брати гроші на розрахунки?», - поцікавилася голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що своєчасні розрахунки України з Росією за газ лежать у площині політичної та економічної незалежності.