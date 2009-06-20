Яценюк про НАТО, УПА, російську мову, ЄС і Чорноморський флот

Народний депутат України, лідер Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК висловив позицію щодо питань, які “сьогодні розколюють Україну” і закликав “політиків першого ешелону” дати чіткі відповіді на ці запитання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Івано-Франківську сказав: «Нас завели у формат, який фактично розриває державу”. За його словами, є шість питань, які “були привнесені з 2004 року” - щодо статусу російської мови, щодо вступу України в НАТО, щодо ОУН-УПА і Другої світової війни, щодо пріоритетності відносин чи з Росією, чи з Європою, а також міжнаціональні питання та щодо перебування Чорноморського флоту Росії в Україні.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що сьогодні іншої системи безпеки, яка б могла стати альтернативою НАТО у світі не існує. “Проте рішення щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу має приймати народ на всеукраїнському референдумі”, - підкреслив він. При цьому додав, що “не слід забувати, що Україну в НАТО не кличуть”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні не може бути жодної дискусії щодо внесення змін у статті Конституції, які стосуються мовного питання. «Для нас люди, які спілкуються російською мовою, не вороги», - зазначив він. При цьому лідер “Фронту змін” зазначив, що російська мова єдина, яка захищена українською Конституцією. “Не можна примушувати суспільство говорити лише українською, проте слід зробити українську мову конкурентною”, - вважає А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” заявив, що його вражає ситуація, коли в Україні, європейській державі, порушуються національні питання. “Я буду боротися за кожного росіянина, єврея, поляка, німця, що є українським громадянином”, - додав він. При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “тим радикальним силам, що сіятимуть протистояння, я влаштую український Нюрнберг, який засудив фашизм і нацизм».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні на порядку денному не стоїть питання щодо виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з території України. Він нагадав, що є угода, згідно з якою Чорноморський флот Російської Федерації може перебувати на українській території лише до 2017 року. «Це прописано в українській Конституції, не можна йти проти волі народу», – заявив А.ЯЦЕНЮК. Він додав, що “Україна насамперед повинна дбати про власний український флот”.

Висловлюючи свою позицію щодо реабілітації ОУН–УПА, лідер «Фронту змін” сказав: «Я глибоко шаную усіх українських героїв і патріотів, які боролися за визволення України, вони боролися з різних сторін”. За його словами, на сьогодні “двадцять мільйонів українців знають правду про це, а 26 – не знають”. Він додав, що необхідно дати можливість дізнатися правду тим “26 мільйонам українців, які знаходяться під пропагандою”. За його словами, для цього необхідний певний час.

А.ЯЦЕНЮК не сумнівається, що “кінцевою метою для України є вступ до ЄС”. При цьому додав, що “не можна забувати, що в ЄС Україну ніхто не кличе”. А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Я не буду брехати: ми не будемо завтра в ЄС і післязавтра теж не будемо… Це далека перспектива – 10–20 років. Вона залежить від нас і європейців”. Він підкреслив, що заяви про те, що якщо ви хочете мати хороші відносини з Європою, то вам треба мати погані з Росією є абсурдними і вони є “тезою слабкої країни”. За його словами, для сильної країни важливо мати “нормальні прагматичні і прогнозовані добросусідські стосунки з нашими партнерами – Росією, і при цьому визначити, що наша кінцева мета – членство в ЄС».