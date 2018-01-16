Порошенко: Росія хоче знищити Україну як державу та повернути її до своєї "сферу впливу"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія хоче знищити Україну як державу та повернути її до своєї «сферу впливу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час традиційної зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

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«Найдієвішим запобіжником проти відродження імперських амбіцій і апетитів Росії є демократична, успішна і незалежна Україна», - заявив він, додавши, що «все, що сьогодні робить Росія в Україні, має одну-єдину мету: повернути нас у свою так звану «сферу впливу», знищити Українську державу».

За його словами, Україна сьогодні на передовій.

«Я багато разів говорив про це, але повторю ще раз: саме українська армія ціною життів своїх героїв захищає мир, стабільність і демократію в Європі. Саме в Україні продовжується творення Європи», - підкреслив Порошенко.

«Ви не знайдете жодної іншої країни в усьому світі, яка б зіштовхнулася з таким грандіозним викликом та змогла добитися результатів на обох напрямках - на фронті протидії російській агресії і на фронті необхідних реформ», - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше у Порошенка назвали суму збитків від окупації Донбасу.