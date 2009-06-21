Ющенко взяв участь у святі вівчарів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні взяв участь у святі вшанування вівчарів «Полонинське літо-2009».

Як передає кореспондент УНІАН, свято проходить у селі Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області.

На свято також прибули керівники обласної і районної влад, мешканці з усіх районів області та гості із зарубіжжя.

В.ЮЩЕНКО привітав вівчарів, які випасають свої отари на гірських полонинах. Керівники області та району урочисто нагородили працівників сільського господарства.

На «Полонинському літі - 2009» запалала традиційна гуцульська ватра. Учасники свята разом з Президентом України відвідали виставку-ярмарок продукції, виготовленої на полонинах. Зокрема, смакували бринзою, сиром, маслом, вурдою. Мистецькі колективи Гуцульщини демонстрували своє мистецтво, а народні умільці – традиційні гуцульські ремесла: рушники, ткані ліжники і килими.

Відбувся конкурсний огляд виставкових територій сільських громад та гуцульських дійств. Завершиться свято народним гулянням.