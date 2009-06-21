Новим послом Росії в Україні може стати Михайло Зурабов
17:13, 21 червня 2009Політика
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"Витоки" до ЗМІ тривають
Новим Надзвичайним і Повноважним Послом Росії в Україні може стати колишній міністр охорони здоров`я РФ, а нині радник Президента РФ Михайло ЗУРАБОВ.
Про це радіостації «Эхо Москвы» повідомили джерела в Кремлі.
За їхніми словами, зараз кандидатура М.ЗУРАБОВА на цю посаду проходить узгодження з українською стороною.
Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Російської Федерації в Україні. Сам В.ЧЕРНОМИРДІН повідомив, що Росія визначилася з кандидатурою нового посла в Україні.
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