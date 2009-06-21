Новим послом Росії в Україні може стати Михайло Зурабов

Новим Надзвичайним і Повноважним Послом Росії в Україні може стати колишній міністр охорони здоров`я РФ, а нині радник Президента РФ Михайло ЗУРАБОВ.

Про це радіостації «Эхо Москвы» повідомили джерела в Кремлі.

За їхніми словами, зараз кандидатура М.ЗУРАБОВА на цю посаду проходить узгодження з українською стороною.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Російської Федерації в Україні. Сам В.ЧЕРНОМИРДІН повідомив, що Росія визначилася з кандидатурою нового посла в Україні.