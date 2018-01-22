Білорусь посилить охорону кордону на українському та балтійському напрямках

Білоруська сторона виставить нові підрозділи прикордонників на кордоні з Україною та країнами балтійського регіону.

Як повідомляє БЕЛТА, відповідні зміни в структурі територіальних органів білоруської прикордонної служби враховані в рішенні по охороні кордону у 2018 році, ухваленому президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Читайте такожЗатриманому в Білорусі українцю Шаройку офіційно пред'явили звинувачення в шпигунствіЗазначається, що рішення на охорону держкордону прийнято з урахуванням «нових елементів обстановки». Серед них - посилення суміжними державами охорони зовнішнього кордону ЄС у зв'язку з міграційною кризою; підвищення рівня терористичної небезпеки; збереження високого ризику контрабандного переміщення до Білорусі зброї, боєприпасів та вибухівки.

Пріоритетними завданнями білоруських прикордонників визначено, зокрема, попередження нелегального проникнення в Білорусь терористів, екстремістів, а також переміщення засобів терору, екстремістської та іншої злочинної діяльності; недопущення нелегального переміщення в країну контрабандних вантажів та інших товарів; боротьба з нелегальною міграцією і наркотрафіком; нарощування інфраструктури на кордоні і в прикордонній території.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко поставив завдання врегулювати розбіжності з Росією у прикордонній сфері, оскільки російська сторона без офіційного повідомлення почала здійснювати на білорусько-російському кордоні повноцінний паспортний контроль.

"З лютого 2016 року білорусько-російський кордон набув негласного статусу, як його часто називають в інтернеті і скрізь, "найдивнішого кордону в Європі". З цього часу російська сторона без офіційного повідомлення почала здійснювати повноцінний паспортний контроль щодо всіх осіб, які прямують на автомобільному транспорті, а потім - на авіа - і залізничному", - зазначив білоруський президент.