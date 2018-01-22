Новообраний президент ПАРЄ заявив, що діалог з російською делегацією триває

Новообраний президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті заявив, що діалог з представниками Росії триває відповідно до цінностей і зобов'язань ПАРЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу після обрання його главою ПАРЄ.

«Російський парламент не представив делегацію на сесію 2018 року. Проте діалог з російськими парламентаріями і з усіма іншими делегаціями триває відповідно до всіх наших цінностей і зобов'язань», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, голову парламентської групи соціалістів, демократів і зелених, італійця Мікеле Ніколетті обрали президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Його обрано без процесу формального голосування.

Головуючий на засіданні повідомив, що отримав пропозицію тільки щодо однієї кандидатури на обрання на посаду президента ПАРЄ. Цією кандидатурою є Ніколетті.

«Я з огляду на це оголошую пана Ніколетті обраним президентом Парламентської асамблеї Ради Європи на цій черговій сесії», - заявив головуючий на засіданні.

Група соціалістів, демократів і зелених, саме від якої цього року обирався новий голова ПАРЄ, інших кандидатур на висувала.

Як відомо, в жовтні 2017 року ПАРЄ прийняла проект резолюції, підготовлений Ніколетті, метою якої було створення умов для зняття політичних санкцій з делегації РФ. Однак Комітет міністрів РЄ не підтримав створення робочої групи для пошуку механізму повернення РФ в Асамблею.

У січні 2016 року Ніколетті відвідував Україну як доповідач Комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ.

Тоді він заявляв, що корупція підриває ідею верховенства права в Україні. Також зазначав, що переатестація суддів в Україні необхідна, але має здійснюватися з участю самих суддів.