Один із топ-менеджерів банку Курченка отримав умовний термін за доведення до банкрутства "Брокбізнесбанку" - ЗМІ

Колишній заступник директора Департаменту інвестиційної діяльності АТ «Брокбізнесбанк» Юрій Виноград засуджений до 5 років позбавлення волі умовно.

Про це свідчить вирок Подільського райсуду Києва від 9 січня цього року, повідомляють "Наші гроші".

Суд затвердив угоду Винограда із заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком про визнання винуватості.

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Виноград визнав себе винним в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, а саме в окремому структурному підрозділі Сергія Курченка, заволодінні чужим майном та приховуванні важливих документів. Виноград взяв безпосередню участь у незаконному виведенні 1,44 млрд грн з «Брокбізнесбанку» у січні 2014 року шляхом видачі кредитів фіктивним фірмам, підконтрольним Курченку.

Відповідно до укладеної зі Столярчуком угоди, Виноград відшкодував державі 5 тис грн і отримав 5 років умовно. Це покарання є м’якшим від найнижчої межі по інкримінованих Винограду злочинах. Також йому не призначено додаткові покарання (заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна).

У вироку вказано, що Виноград надав показання, які викривають членів злочинної організації та мають доказове значення для встановлення обставин по виведенню 1,44 млрд грн з «Брокбізнесбанку» та інших злочинів, вчинених вказаною організацією.

Як пишуть "Наші гроші", у січні 2014 року Виноград за грошову винагороду $1-2 тис був задіяний співробітниками юридичного департаменту «СЄПЕК» до участі у злочинній організації. Пропрацював він місяць – з 20.01.2014 по 27.02.2014.

У Винограда були відсутні необхідні знання, навички та досвід для роботи у банківській сфері, він не мав економічної освіти та фактично мав трудовий стаж трохи більше 6 років на посадах комірника, менеджера та торгівельного представника. Про це було добре відомо учасникам злочинної організації.

20 січня 2014 року наказом виконувача обов’язків голови правління «Брокбізнесбанку» до штатного розпису було введено посаду заступника директора Департаменту інвестиційної діяльності банку, на яку з того ж дня було призначено Винограда.

23 січня 2014 року Винограду було незаконно передано повноваження приймати одноосібні рішення про можливість придбання та/або відчуження рухомого та нерухомого майна, здійснення активних та пасивних операцій банку, зокрема рішення про надання кредитів суб’єктам господарювання. Хоча насправді повноваження приймати такі рішення належать колегіальним органам та профільним структурним підрозділам банку. Забезпечили таку передачу повноважень Винограду вищі посадові особи «Брокбізнесбанку» шляхом підроблення офіційних документів.

Надалі 30 січня 2014 року Виноград незаконно уклав кредитні договори з фіктивними фірмами. У той же день, а також 7 лютого було здійснено проводки по перерахуванню коштів загалом на суму 14,29 млрд грн.

На даний час «Брокбізнесбанку» не повернуто кредити, надані підконтрольним злочинній організації товариствам з ознаками фіктивності – ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Укркомерцпостач», підприємству «Юрай» у формі ТОВ, на загальну суму 1,44 млрд грн, та використано вказані кошти на потреби злочинної організації. Втрата активів банку на вказану суму підтверджується судово-економічною експертизою, проведеною Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України.

Крім того, Виноград у період перебування на посаді протиправно одержав від працівників «Брокбізнесбанку» особливо важливі офіційні документи банку та за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, умисно переніс їх з приміщення банку по просп. Перемоги, 41 у Києві до невстановленого досудовим розслідуванням місця, тим самим умисно їх приховав. На даний час ці документи так і не повернуті.