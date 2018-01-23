Україна денонсувала 35 українсько-російських документів - Клімкін

Україна денонсувала 35 українсько-російських документів, а ще вісім мають бути денонсовані найближчим часом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок, 22 січня, у Києві під час річної підсумкової прес-конференції щодо діяльності української дипломатії, як пише DW.

Читайте також"Проблема з боку Росії": Клімкін не бачить сенсу в перенесенні переговорів щодо Донбасу з Мінську

"Станом на кінець 2017 року, якщо я не помиляюся, ми вже денонсували 35 різних документів із Росією, зокрема міждержавні, міжурядові, міжвідомчі", - зазначив глава МЗС і додав, що в черзі на денонсацію - ще вісім українсько-російських документів.

Говорячи про перемовини щодо врегулювання на Донбасі, Клімкін не виключив, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки, запланованої на 16-18 лютого, відбудеться зустріч міністрів закордонних справ "нормандського формату".