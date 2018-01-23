У Кремлі слова Путіна про повернення української техніки з Криму назвали "офіційною заявою"

У Кремлі заявили, що пропозиція президента РФ Володимира Путіна повернути Україні військові кораблі й авіатехніку з окупованого Криму є «офіційною» і не потребує документального підтвердження.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова глави МЗС України Павла Клімкіна про те, що Україна не отримала офіційного підтвердження цієї ініціативи Путіна.

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«Безумовно, можуть бути офіційні документи, дипломатичні ноти, різного роду послання, але в цілому офіційну заяву глави держави важко не розглядати як офіційну пропозицію або офіційну ініціативу», - сказав Пєсков.

При цьому він відзначив, що не потрібно займатися трактуванням слів і робити висновок, що Україна відмовляється забирати військову техніку з Криму.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи відправляла Москва якісь документи в Київ із приводу техніки, Пєсков сказав: «Мені не відомо, чи були якісь папери відправлено дипломатичними каналами».

«Ще раз повторюю: навіть якщо вони не були відправлені, то, за великим рахунком, у цьому немає потреби, тому що було озвучено офіційну заяву президента РФ», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі, авіа- і бронетехніку з окупованого Криму.

22 січня Клімкін заявив, що Україна не піддасться на «російський трюк» із поверненням військової техніки з Криму. Глава МЗС вважає, що такою заявою Путін хоче показати, що стосовно окупованого Криму йде якийсь діалог.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас цей процес було припинено.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міноборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема, вісім вертольотів і три бойові кораблі. У МЗС РФ заявили, що Росія припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.