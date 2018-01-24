Росія може повернутися до ПАРЄ восени - ЗМІ

Менше ніж два тижні тому російський парламент офіційно відмовився від участі в роботі ПАРЄ, але з’ясувалося, що це був лише тактичний хід. Від початку сесії російський наступ поновився, про це йдеться у статті ЄвроПравди.

Читайте такожУ ПАРЄ йде кампанія за повернення Росії до складу Асамблеї - Ар’євГенсек Ради Європи почав відкриту кампанію за "прощення" Росії. Вперше за останні роки у Страсбурзі з’явилися представники парламенту РФ. Розпочав роботу "спеціальний комітет" з російського питання.

Так у вівторок у Палаці Європи – вперше за останні роки – з’явилися російські депутати. Одразу на високому рівні. Віце-спікер Держдуми Петро Толстой та голова комітету Ради федерації у закордонних справах Костянтин Косачов приїхали, щоби взяти участь у першому засіданні спеціального комітету.

Формальна назва цього органу мало про що каже: "ad-hoc комітет щодо місії і ролі Парламентської асамблеї". Фактично ж цей орган був створений з єдиною метою: погодити механізм, який дозволить зняти з Росії санкції та повернути її до участі в роботі ПАРЄ.

Причому це не "чутки" і не "джерела". Це завдання комітету декларується офіційно: напрацювати такі зміни до регламенту, які в принципі не дозволять накладати на РФ санкції.

Представники РФ підтвердили, що це єдиний сценарій, за якого вони повернуться до асамблеї. А ще – ключова деталь – лише в цьому разі Росія відновить сплату внесків до бюджету Ради Європи. Для багатьох у Страсбурзі даний аргумент вартістю у 33 млн євро на рік є справді вагомим.

Для прибічників повернення Росії дуже важливо провести зміни до регламенту ще 2018 року. Річ у тому, що в травні наступного року, до 70-ї річниці Ради Європи, планується провести саміт організації, четвертий в її історії.

Саміт без участі Росії лише поглибить кризу у відносинах Страсбурга. До того ж цей сценарій – і так само зрив саміту через російський бойкот – означатиме особисту поразку генсека Турбйорна Ягланда. Тому він готовий інвестувати чимало зусиль, аби примиритися з Москвою. А без повернення російської делегації до ПАРЄ це буде вкрай складно зробити.

Очікуваний графік повернення росіян став відомий після першого засідання спецкомітету ПАРЄ. Президент ПАРЄ Мікеле Ніколетті оголосив, що комітет має завершити свою роботу в червні поточного року.

За такого сценарію вже наприкінці червня, на сесії ПАРЄ, може бути проголосоване рішення про зміну процедур асамблеї, тобто про ліквідацію інструменту санкцій. Якщо прибічники повернення РФ матимуть успіх, потрібне буде ще одне голосування, в Комітеті міністрів, яке дозволить росіянам повернутися до ПАРЄ, не чекаючи початку 2019 року. Для цього доведеться внести зміни до статуту Ради Європи.

Якщо всі ці пункти будуть виконані – то вже у жовтні делегація РФ може тріумфально увійти до зали асамблеї.