Волкер не вірить, що РФ має намір окупувати всю територію України

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що не вірить у те, що Російська Федерація має намір окупувати всю територію України після окупації Криму і частини Донбасу.

Про це американський дипломат сказав в інтерв'ю Deutsche Welle в Брюсселі, яке опубліковано сьогодні.

Зокрема, його запитали, чому конфлікт на сході України ніхто не хоче визнавати війною, чого також немає в прийнятому Верховною Радою законі про реінтеграцію Донбасу.

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"Ви знаєте, все впирається в семантику, в те, як люди трактують певні поняття. Я не вірю в те, що у Росії є наміри окупувати всю територію України військовим шляхом. Я не думаю, що її мета полягає в цьому", - заявив Волкер.

"Втім, Росія залучена безпосередньо. Спочатку вона окупувала Крим і оголосила про його анексію, а потім увійшла туди і ввела свої уповноважені сили, а також окупувала частину Східної України. Ось що вона насправді робить. Але я думаю, що вона переслідує, скоріше, політичні цілі: дестабілізувати країну, впливати на політику Києва і спробувати вбити клин між Україною і Заходом. Я не думаю, що це працює, але я думаю, що причина напруженості частково була і в цьому", - вважає Волкер.

При цьому він наголосив, що події, які відбуваються на сході України, не є громадянською війною.

"Безумовно, це не громадянська війна. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися, скільки російськомовних живе на всій території України. В Одесі, Києві, інших регіонах сходу країни. Між мешканцями немає конфлікту, там немає дискримінації. Люди в цих місцях живуть нормальним безпечним життям, вони працюють. Так що конфлікт торкнувся тільки однієї частини сходу України. Чому? Тому що він почався з гібридної війни, із вторгнення Росії в Україну", - констатував Волкер.

Він сказав, що на сході України за сприяння РФ було створено різні організації, які були наділені повноваженнями, і збройні загони бойовиків, яких Росія навчає, повністю підтримує і забезпечує зброєю. Спецпредставник США зазначив, що це триває і донині.

"Я думаю, за допомогою цих заходів Росія сподівалася привести до влади більш дружніх їй політиків у Києві, щоб утримати країну в сфері свого впливу. Але в підсумку це викликало протилежний ефект. Обурення, спровоковане цим вторгненням, згуртувало Україну більше, ніж будь-коли, сприяло формуванню національної самосвідомості та зробило країну більш прозахідною. Я вважаю, що все завершилося трагедією, оскільки безліч людей постраждали внаслідок цього конфлікту. Понад десять тисяч людей загинули і понад мільйон осіб стали вимушеними переселенцями, проте Росія своїх цілей в Україні не домоглася. За цим дуже сумно спостерігати", - сказав Волкер.