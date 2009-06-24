У Києві масовим тиражем видали книгу Президента Туркменістану про коней

У Києві масовим тиражем видана книга Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА «Ахалтекинець – наша гордість і слава» в перекладі українською мовою.

Нове видання виконане на високому поліграфічному рівні і віддруковане в одній з найкращих друкарень України, повідомляє www.turkmenistan.ru з посиланням на Державне інформаційне агентство Туркменістану (TDH).

Видана восени минулого року книга розповідає про історію конярства на території Туркменістану – батьківщині ахалтекинського скакуна, про його тренінг у туркмен, використання у військовій справі і на полюванні, про культ коня, що склався в Туркменістані в давнину, про видатних туркменських конярів-сеїсів, учених-іпологів і зоотехніків, а також про перемоги туркменських коней на кінних змаганнях в Європі, починаючи з XVIII століття. В окремих розділах представлені 132 скакуни з президентської стайні, а також поради та інструкції любителям кінного спорту.