Прокуратура провела обшук у першого заступника Мін'юсту

У кабінеті заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА слідчі Генпрокуратури провели обшук.

Як йдеться в переданій УНІАН заяві Української соціал-демократичної партії (входить до Блоку Юлії Тимошенко), “слідчі Генеральної прокуратури сьогодні в кінці робочого дня намагалися провести незаконну виїмку документів в кабінеті першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА”.

“Не пред’явивши постанову про обшук і виїмку, - говориться далі, - навіть на вимогу народних депутатів України, вони спробували зняти вінчестер з комп’ютера і провести обшук в службовому кабінеті Євгена КОРНІЙЧУКА за адресою Городецького, 13, для чого шукали понятих”.

У заяві також наголошується, що зазначені заходи “проводилися незважаючи на постанову Печерського районного суду міста Києва, якою ще 22 червня 2009 року були зупинені слідчі дії у кримінальній справі, яка стосується юридичної компанії «Магістр і партнери» (до якої за даними окремих ЗМІ має стосунок Є.КОРНІЙЧУК – УНІАН)”.

Прес-служба УСДП наголошує, що Є.КОРНІЙЧУК зараз не має жодного відношення до юридичної фірми «Магістр і партнери». “Він давно вийшов із засновників і продав свою частку”, - підкреслили у прес-службі УСДП.

Тим часом у прес-службі Генпрокуратури УНІАН не підтвердили і не спростували факту обшуку у кабінеті Є.КОРНІЙЧУКА, пославшись на те, що навіть, якщо такі події мали місце, то це є рішенням слідчого, котрий є “самостійною процесуальною фігурою”.