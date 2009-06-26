Руслана на виборах підтримає Тимошенко

На президентських виборах народна артистка України Руслана ЛИЖИЧКО підтримуватиме прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це співачка заявила у четвер в ефірі Львівської обласної телерадіокомпанії.

«Я в політиці пройшла і надивилася з 2004 року багато різних ситуацій. А в 2006 році моє перебування у парламенті мене вже добило остаточно, і я дуже сильно розчарувалася, хоча у 2004 році здавалося, що щастя для України воно вже тут у долонях, і не лише через Євробачення. Півроку тому я ще заявляла в пресі, що я не братиму участі і підтримувати жодну політичну силу. Але, мабуть, у серці ще щось залишилось з Майдану, таке навіть не сентиментальне, навіть не емоції, це щось таке, коли ми провезли прапор України практично по всьому світу з концертами, такі речі залишаються», - підкреслила Р.ЛИЖИЧКО.

За словами співачки, вона була особлива вражена, коли у жовтні минулого року група артистів звернулася до Ю.ТИМОШЕНКО з пропозицією підтримати важливе питання захисту авторського права та інтелектуальної власності.

«Підписи під листом поставили відомі артисти, від Софії РОТАРУ до Андрія КУЗЬМЕНКА, всі продюсери підписалися. Вони кажуть: «ти віриш, що цей лист щось змінить, що на нього відреагують?» Я сказала, що мені хочеться написати Юлії Володимирівні, давайте спробуємо. Ми були вражені, м’яко кажучи, коли Ви миттєво відреагували. Більше того, все було зроблено і постанова була підписана», - повідомила вона, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Р.ЛИЖИЧКО, «ми розуміємо, що у другому турі (виборів Президента), та і в першому, це змагання між двома політичними силами. Хто б там не був, хто б не з’явився на політичному небосхилі, нові, старі бренди, обличчя, але це зараз конкретно дві політичні сили, і в цьому контексті мій вибір без варіантів – за Вас. Тому що дійсно немає інших варіантів. Я свій вибір зробила».

Присутня в ефірі телекомпанії Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Р.ЛИЖИЧКО. «Для мене це велика честь, тому що ти для нас завжди була символом українськості, перемог, завжди була символом достойного вибору», - звернулася прем`єр до співачки.