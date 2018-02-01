Закон про заборону "бандерівської ідеології" може створити загрозу для українців в Польщі – Розенко

Розенко вважає, що польський закон про Інститут нацпам'яті може створити загрозу для українців в Польщі.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко висловлює переконання, що польський закон про Інститут національної пам'яті, яким передбачено заборону ідеології українських націоналістів, може створити загрозу для громадян України, які працюють в Польщі або збираються відвідати цю країну з туристичною або діловою метою.

Про це віце-прем'єр сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я переконаний, що в рамках візиту мого в Польщу будемо торкатися і цього питання. Безумовно, рішення польського Сейму і Сенату внесуть певні корективи в нашу позицію і в наш діалог з польською стороною, бо ми не можемо і ми не зможемо оминути питання цього закону, адже його, скажімо так, не конкретні норми або норми, які потребують додаткового трактування, насправді можуть становити загрозу для наших співгромадян, які працюють в Польщі або намагаються просто поїхати в Польщу для туристичної екскурсії чи якоїсь бізнес-поїздки", - наголосив Розенко.

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"Ми не просто стурбовані. Ми будемо ставити це питання перед польською стороною і з іншого боку, ми будемо абсолютно чітко відстежувати як цей закон, якщо його безумовно ще підпише президент Польщі, як цей закон буде діяти реально на практиці", - додав віце-прем'єр.

Також він уточнив, що його візит до Варшави з метою зустрічі з віце-прем’єром та міністром культури Польщі Пйотром Ґлінським орієнтовно відбудеться в середині лютого.

За його словами, до цієї поїздки будуть проведені його консультації з Міністерством закордонних справ України та президентом Петром Порошенком.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському зовнішньополітичному відомстві роз’яснили, що закон про Інститут нацпам’яті стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".

Держдепартамент США закликав Польщу переглянути цей закон. У Держдепі вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси та відносини, у тому числі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей польський закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею і Україною.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам’яті. В ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.