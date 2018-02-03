Політолог пояснив, чому Європа підтримує "токсичного" Порошенка
Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко заявив, що для Європи, перш за все, важлива якась стабільність по її периметру, а стабільність передбачає керованість процесів, тому вона підтримує "токсичного" Петра Порошенка.
Європейці застосовують щодо нашої країни тактику "кисневої подушки", розповів він на чаті в "Главреді".
"Для Європи, перш за все, важлива якась стабільність по її периметру. А стабільність передбачає керованість процесів. Тому Європа підтримує токсичного Порошенка, розуміючи, що прихід тієї ж Тимошенко (лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко — Ред.) до влади може спричинити потужну внутрішньополітичну кризу, яка може закінчитися внутрішнім конфліктом в Україні", — зазначив співрозмовник.
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За його словами, "європейці такого конфлікту не хочуть, тому готові і застосовують щодо України тактику "кисневої подушки": Україна отримує рівно ту допомогу, яка дозволяє їй не звалитися, але не більше, тому що в умовах високої корупції надлишкові ресурси, що виділяються Заходом, будуть просто розкрадатися".
"Тому ми бачимо, що Захід рухається в логіці створення паралельних структур влади — НАБУ, Антикорупційний суд і т. д., завдання яких — поступово "відгризати" корупційну ренту і, як наслідок, зменшувати економічну базу старих корупційних еліт", — додав експерт.