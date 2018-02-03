Політолог пояснив, чому Європа підтримує "токсичного" Порошенка

Україна отримує рівно ту допомогу, яка дозволяє їй не звалитися, але не більше, зазначив Юрій Романенко.

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко заявив, що для Європи, перш за все, важлива якась стабільність по її периметру, а стабільність передбачає керованість процесів, тому вона підтримує "токсичного" Петра Порошенка.

Європейці застосовують щодо нашої країни тактику "кисневої подушки", розповів він на чаті в "Главреді".

"Для Європи, перш за все, важлива якась стабільність по її периметру. А стабільність передбачає керованість процесів. Тому Європа підтримує токсичного Порошенка, розуміючи, що прихід тієї ж Тимошенко (лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко — Ред.) до влади може спричинити потужну внутрішньополітичну кризу, яка може закінчитися внутрішнім конфліктом в Україні", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, "європейці такого конфлікту не хочуть, тому готові і застосовують щодо України тактику "кисневої подушки": Україна отримує рівно ту допомогу, яка дозволяє їй не звалитися, але не більше, тому що в умовах високої корупції надлишкові ресурси, що виділяються Заходом, будуть просто розкрадатися".

"Тому ми бачимо, що Захід рухається в логіці створення паралельних структур влади — НАБУ, Антикорупційний суд і т. д., завдання яких — поступово "відгризати" корупційну ренту і, як наслідок, зменшувати економічну базу старих корупційних еліт", — додав експерт.