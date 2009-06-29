Литвин: необхідно оформити кордон з Білоруссю

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє про необхідність завершення процедури оформлення кордонів, зокрема, між Україною та Республікою Білорусь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це керівник українського парламенту сказав, спілкуючись з журналістами у Мінську після зустрічі з головою Ради Республіки Національних зборів Білорусі Борисом БАТУРОЮ.

«Це питання ми не могли обійти, - зазначив В.ЛИТВИН. - Під питання оформлення кордонів треба підвести належну правову і практичну базу, адже кожен четвертий кілометр українського кордону спільний з Білоруссю». «Я хочу, аби ми чим скоріше вийшли на фінішну пряму у цьому питанні», - підкреслив В.ЛИТВИН.

На його переконання, невирішення згаданого питання «затримує розв’язання інших, не менш важливих проблем і питань як в Україні, так і в Білорусі». При цьому керівник українського парламенту нагадав, що Договір про демаркацію українсько-білоруського кордону був ратифікований Верховною Радою у 1997 році, в білоруському парламенті ж відповідний документ і досі не ратифікований.

Зі свого боку голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь запевнив, що відповідні документи для вирішення цього питання будуть ухвалені найближчим часом.

Б.БАТУРА також зазначив, що однією з ключових тем під час сьогоднішньої зустрічі було питання щодо зняття бар’єрів у торгівельній сфері. При цьому зазначалося, що нині спостерігається значне скорочення обсягів товарообігу між обома державами, який у минулому році становив близько 4,9 млрд. дол. У зв’язку з цим керівники парламентів України та Республіки Білорусь наголосили на необхідності докласти спільних зусиль для подолання подібних негативних явищ.

Зокрема, голова ВР заявив, що Верховна Рада України зробить все необхідне для зняття обмежень у торгово-економічних відносинах між Україною і Республікою Білорусь. У зв’язку з цим В.ЛИТВИН має намір звернутися до уряду із проханням підготувати відповідні документи. «Все, що роблять наші парламенти, вся співпраця спрямована на те, щоб з найменшими втратами пройти фінансово-економічну кризу», - наголосив він.

Учасники зустрічі були одностайні в тому, що важливим інструментом збільшення двостороннього товарообігу є Міжурядова білорусько-українська комісія з питань торгово-економічної співпраці, та підтримали рішення щодо включення до складу цієї Комісії представників парламентів обох країн.