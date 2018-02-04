Прем'єр Польщі записав відеоролик про мету скандального закону, який забороняє "бандерівську ідеологію"

Польща була першою жертвою Третього Рейху, майже кожна польська сім’я втратила під час війни когось зі своїх близьких, – наголошує очільник польського уряду.

Канцелярія прем’єр-міністра Польщі оприлюднила спеціальний відеоролик англійською мовою, присвячений історії Польщі в період Другої світової війни, в якому пояснюється мета внесення змін до закону про Інститут національної пам’яті.

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Як повідомляє Польське Радіо, у ньому виступає глава польського уряду Матеуш Моравєцький, а його звернення проілюстровано архівними матеріалами та знімками.

Прем’єр-міністр каже, зокрема, про те, що «Польща була першою жертвою Третього Рейху, а смерть і страждання в нацистських німецьких концтаборах були спільною долею євреїв, поляків і членів багатьох інших народів та етнічних груп». Він також наголошує, що Польща опинилася під німецькою і совєтською окупацією, і майже кожна польська сім’я втратила під час війни когось зі своїх близьких.

Моравєцький підкреслює, що заперечення Голокосту є фальшуванням історії, так само як применшення відповідальності справжніх авторів злочинів і приписування її жертвам. «Ми хочемо боротися з брехнею в кожній формі», – декларує прем’єр-міністр. Як пояснює глава уряду, саме таким був намір внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті.

Видання нагадує, що ухвалена обома палатами польського парламенту новелізація закону про ІНП викликала широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

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У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Держдепартамент США закликав Польщу переглянути закон. У Держдепі вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

У відповідь на заяву Держдепартамента США МЗС Польщі заявив, що закон про Інститут нацпам'яті не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав президента Польщі Анджея Дуду ветувати закон.