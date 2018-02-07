Лавров готовий взяти участь у зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" на Мюнхенській конференції

Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 16 по 18 лютого.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров візьме участь у міністерських переговорах у «нормандському форматі» на Мюнхенській конференції з безпеки, якщо ця зустріч буде організована.

Про це в середу журналістам заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, повідомляє ТАСС.

«Сергій Лавров готовий до такої зустрічі, якщо вона відбудеться», - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи є домовленість про проведення міністерських переговорів на конференції.

Раніше Карасін заявляв, що така зустріч опрацьовується, але говорити про те, що вона відбудеться, наразі рано.

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Як повідомляв УНІАН, 30 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» запланована на 16 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

«За нашою попередньою домовленістю, Зігмар Габріель (міністр закордонних справ Німеччини - УНІАН) запропонував провести наступне міністерське засідання «нормандського формату» 16 (лютого) під час Мюнхенської конференції з безпеки», - сказав Клімкін.

Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 16 по 18 лютого. У ній візьмуть участь понад 500 лідерів високого рівня, серед них і президент України Петро Порошенко.