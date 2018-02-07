У В`ятровича заявили про небезпеку перебування українських істориків в Польщі через "антибандерівський закон"

В Інституті нацпам`яті вказали, що більше не можуть гарантувати українським дослідникам безпеку перебування на польській території.

Український інститут національної пам'яті не бачить можливостей для продовження роботи українсько-польського форуму істориків в попередньому форматі.

Читайте такожПолітичний табір у Польщі розколовся після схвалення Дудою "антибандерівського закону"Про це йдеться у заяві Українського інституту національної пам'яті, яка опублікована на офіційному сайті організації.

"Український інститут національної пам'яті, який забезпечував функціонування української частини Форуму, не бачить можливостей для його продовження в попередньому форматі. Ми не можемо гарантувати збереження свободи слова українським дослідникам на польській території чи навіть безпеку їх перебування там", - йдеться у заяві.

На думку інституту, ухвалення "антибандерівського закону" звужує простір для дискусій та діалогу.

"Ухвалення нового закону про Інститут національної пам'яті в Польщі, яким передбачено, зокрема, кримінальну відповідальність за заперечення «злочинів українських націоналістів 1925-1950 рр.» суттєво звужує простір для дискусій та діалогу", - повідомили в Українському ІНП.

Водночас в інституті запропонували продовжити історичні дискусії на території України.

"Слідуючи цінностям відкритого діалогу та вільного доступу до джерел, звертаємося до польських колег з пропозицією, щодо продовження історичних дискусій на території України, де відсутні будь-які обмеження чи політичний диктат щодо оцінок минулого", - сказано у заяві.

Разом з тим, в Українському ІНП висловили впевненість, що дискусії про минуле мають залишатися прерогативою істориків.

"Певні, що дискусії про минуле мають залишатися прерогативою істориків, а не політиків. Адже саме зважена професійна розмова — а не гучні політичні заяви — є однією з основ для порозуміння між народами", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що з 2015 року відбулося п‘ять засідань (двічі на рік, почергово в Україні та Польщі) за участі істориків з обох країн в рамках Українсько-польського форуму істориків.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 лютого Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає заборону ідеології українських націоналістів.

Президент Польщі у телезверненні сказав, що цей законодавчий акт захистить польську репутацію на міжнародній арені, але Ізраїль закликав до внесення правок, зазначаючи, що обидві країни мають "спільну відповідальність" за збереження пам'яті про Голокост.

Сполучені Штати, близький союзник Польщі по НАТО, висловили розчарування рішенням Дуди.

Польські Сейм та Сенат ухвалили зміни до закону про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав Дуду ветувати закон.

У відповідь на заяву Держдепартаменту США в МЗС Польщі заявили, що закон не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

6 лютого Верховна Рада ухвалила заяву в якій, серед іншого, закликала президента Польщі спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість та доброзичливість.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю сподіваються, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут національної пам'яті.