Керівництво ВМС України зрадило присязі у перші дні окупації Криму - Гайдук

28 лютого 2014 року адміралу Березовському запропонували очолити Військово-морські сили, а через два дні він перейшов на бік окупантів.

Керівництво Військово-морських сил України зрадило присязі в перші дні російської окупації Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича заявив під час допиту як свідок колишній заступник, а згодом командувач ВМС України Сергій Гайдук.

За його словами, 28 лютого 2014 року адміралу Денису Березовському запропонували очолити Військово-морські сили України, але вже 2 березня, через два дні, він перейшов на бік окупантів.

Як повідомив Гайдук, 24 лютого було знято “готовність №1” з корвета “Тернопіль”, а наказ про це віддав тодішній начальник штабу – перший заступник командувача ВМС Збройних сил України контр-адмірал Дмитро Шакуро.

Також Гайдук повідомив про деякі обставини, які можуть бути пов'язані з перебуванням Януковича у Криму перед втечею до Росії.

За словами Гайдука, пізно ввечері 23 лютого 2014 року на територію бази Чорноморського флоту РФ заїхали декілька автомобілів в супроводі ДАІ, і того ж вечора вони залишили територію бази. Гайдук вважає, що ця колона автомобілів могла бути задіяна для супроводження офіційних осіб. На уточнююче запитання суду, чи міг бути це Янукович, Гайдук відповів, що не знав тоді, але може припустити, що це був екс-президент.

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Крім того, Гайдук розповів про обставини захоплення військових об'єктів ВМС України так званими “зеленими чоловічками”. За його словами, спочатку ці люди захоплювали у Криму адміністративні будівлі, а згодом - об'єкти транспортної інфраструктури та блокпости. Після того, як Березовський зрадив присязі, процес блокування посилився, зауважив Гайдук.

Він наголосив, що хоча російські військові були без розпізнавальних знаків, розвідка ВМС їх ідентифікувала: це були військовослужбовці 45-го полку 810-ї бригади повітряно-десантних військ РФ, а також військовослужбовці 76-ї дивізії.

За словами Гайдука, російські військові потрапили до Криму літаками і десантними кораблями, а з керівництвом ВМС України перебазування на півострів цих військових ніхто не узгоджував.

Як заявив Гайдук, анексією Криму безпосередньо керували міністр оборони РФ Сергій Шойгу і президент РФ Володимир Путін під приводом перевірки бойової готовності південного військового округу збройних сил Росії 26 лютого 2014 року.

Після допиту Гайдука суд розпочав допит як свідка колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Замани.