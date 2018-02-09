У Верховній Раді пропонують збільшити частку української мови у друкованих ЗМІ до 50%

Документ передбачає видання державних і комунальних друкованих ЗМІ державною мовою чи мовою корінних народів.

Народні депутати з УКРОПу пропонують збільшити частку української мови у друкованих ЗМІ до 50%. Запровадження квоти державної мови передбачене законопроектом № 8018 «Про внесення змін до статті 24 Закону України «Про засади державної мовної політики» щодо розширення сфери застосування української мови у друкованих засобах масової інформації».

Документ підписали укропівці Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

«ЗМІ – один з ключових інструментів русифікації, який диктує моду на російську мову аудиторіям усіх поколінь. Приміром, після запровадження квот української мови на радіо й телебаченні мільйони громадян чи не вперше почули сучасну українську музику у виконанні вітчизняних артистів. Настав час змінювати ситуацію і в друкованих виданнях», – пояснила співавтор законопроекту Ірина Констанкевич.

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Документ передбачає видання державних і комунальних друкованих ЗМІ державною мовою чи мовою корінних народів. Своєю чергою, приватна преса має друкувати щонайменше половину тиражу українською. Виняток становитимуть лише газети та журнали, які виходять однією чи кількома мовами країн ЄС.

Законопроект встановлює перехідний період для видавців – протягом першого року після набрання чинності закону мінімальна частка тиражу державною мовою має сягати 20%, а протягом другого року – 35%. Уже на третій рік ця квота має збільшитися до 50%.

«Законопроект має створити законодавчі умови для поширення української мови у друкованих ЗМІ. Українці мають право отримувати інформацію державною мовою», – зазначила Ірина Констанкевич.