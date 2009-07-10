Президент обіцяє підписати все, що потрібно для МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє підписати всі закони, які будуть ухвалені Верховною Радою на виконання Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з керівником місії МВФ в Україні Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Глава держави подякував Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ та в її особі всьому складу місії МВФ за проведену в Україні роботу з перегляду програми співпраці.

«Я добре знаю, яку велику роботу провела місія, в яких непростих умовах вона працювала і які непрості рішення приходилося приймати, щоб був здійснений майбутній перегляд програми», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент високо оцінив факт формулювання попередніх заходів, які необхідно реалізувати українській стороні вже ближчим часом, щоб країна наблизилася до економічного оздоровлення.

«Проведення реформ - це єдиний спосіб сьогодні дати відповідь на наслідки кризи в Україні. Ви прийняли мінімальний пакет реформ, які треба зробити найближчим часом», - наголосив Президент. Він підкреслив, що, безумовно, є партнером у питанні проведення цих реформ.

«Я все зроблю, щоб те, що передбачено у листі про наміри, було реалізовано», - пообіцяв В.ЮЩЕНКО, додавши, що для України реалізація Меморандуму з МВФ сьогодні є принциповою позицією.

Водночас Президент нагадав, що саме уряд значною мірою несе відповідальність за реалізацію цього документу, адже в руках у Кабміну знаходяться механізми для здійснення реформ, що стосуються скорочення видатків бюджету, змін у податковій сфері, реформування газового сектору, пришвидшення рекапіталізації банків. «Низка завдань стоїть перед Національним банком. І я сподіваюся, вони будуть ним виконані в повному обсязі», - також зазначив глава держави.

Президент звернув окрему увагу керівника місії МВФ на те, що ряд кроків Меморандуму передбачає внесення змін до законодавства Верховною Радою, а значить - більшістю, яку очолює прем`єр-міністр. (Йдеться, зокрема, про зміни, що стосуються визначення реальних власників фінансових установ, удосконалення механізмів рекапіталізації, посилення незалежності НБУ; у сфері енергетики - про запровадження розподільчих рахунків для підприємств ТКЕ, передачі НКРЕ функцій встановлення тарифів).

Він наголосив, що підпише всі закони, які будуть ухвалені ВР на виконання Меморандуму про співпрацю з МВФ. «Я гарантую, що всі закони, які будуть розглянуті в рамках Меморандуму, Президентом України будуть підписані», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент особливо наголосив на важливості «ретельного виконання кожною стороною взятих на себе зобов`язань». У цьому контексті він окремо відзначив актуальність ретельного жорсткого моніторингу дій уряду в рамках виконання Меморандуму, який має вести керівництво місії МВФ. Глава держави висловився за важливість подальших тісних контактів у цій темі фахівців місії та Секретаріату Президента.

У свою чергу, Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ наголосила: МВФ переконаний, що необхідність у визначеному ним переліку попередніх заходів, які має реалізувати українська сторона, давно назріла і сьогодні є надзвичайно актуальною. Керівник місії МВФ також запевнила В.ЮЩЕНКА, що Фонд намагається зробити все від нього залежне, аби допомогти Україні в нинішній складній економічній ситуації.

«Тому ми цінуємо вашу підтримку, і тепер будемо з нетерпінням очікувати на повідомлення від усіх задіяних у цьому процесі сторін щодо успіхів та прогресу, яких вони досягають у здійсненні цих кроків», - сказала вона. Керівник місії МВФ підкреслила, що Фонд готовий до обговорення проблем, в разі їх виникнення. Вона також погодилася з главою держави, що зазначені попередні заходи повинен здійснювати уряд України разом з НБУ.

Крім того, Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ високо оцінила допомогу, надану місії у її роботі фахівцями Секретаріату Президента «для формування кращого розуміння тих проблем, з якими місія працює». «У більшості випадків ми поділяємо ці позиції, таку оцінку. Я розумію, що заходи, які треба запровадити, є складними, особливо у передвиборчий період. Але це єдиний шлях виходу з кризи. Тому ваша підтримка на запровадження цих заходів буде надзвичайно важливою», - сказала вона, звертаючись до Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ заявила, що місія МВФ рекомендуватиме Раді виконавчих директорів фонду збільшити наступний транш для України з 3,2 млрд. доларів до 3,3.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу а розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш має скласти 3,2 млрд. дол., четвертий – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.