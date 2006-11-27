Рудьковському знайшли заміну

Міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ склав з себе повноваження першого секретаря Чернігівського обкому СПУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соцпартії, на позачерговому пленумі Чернігівського обкому СПУ 25 листопада секретар політради партії Михайло КОРОПАТНИК оприлюднив заяву М.РУДЬКОВСЬКОГО про складення ним обов`язків першого секретаря Чернігівського обкому СПУ у зв`язку з призначенням його міністром транспорту і зв`язку і відповідно до вимог чинного законодавства.

М.КОРОПАТНИК наголосив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ залишатиметься і надалі членом бюро обкому СПУ та зберігатиме якнайтісніші зв`язки з парторганізацією в усіх параметрах її діяльності. Пленум в режимі відкритого голосування задовольнив заяву М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Секретар політради СПУ наголосив на рекомендації М.РУДЬКОВСЬКОГО щодо кандидатури на посаду першого секретаря Чернігівського обкому СПУ, яка була погоджена в Секретаріаті СПУ.

Пленум обрав першим секретарем Чернігівського обкому СПУ Валерія ДУДАРЯ, який до цього працював секретарем обкому з організаційно-партійної роботи.

В.ДУДАР народився 2 вересня 1950 року в Бобровиці Чернігівської області. На виборах у березні 2006 року обраний депутатом Чернігівської облради за списками СПУ, є керівником фракції СПУ в обласній раді. Член політради СПУ.