Сьогодні парламент ухвалить зміни до закону про вибори Президента?

Заступник голови фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ прогнозує, що 14 липня Верховна Рада ухвалить у другому читанні та в цілому зміни до Закону “Про вибори Президента України”.

По це він заявив кореспонденту УНІАН.

За словами А.ПОРТНОВА, робоча група з напрацювання нової редакції закону погодилася з думкою критиків цього проекту щодо формування виборчих комісій.

Він нагадав, що крім нього до складу цієї групи входять заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, член фракції Партії регіонів Олена ЛУКАШ та член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

А ПОРТНОВ зауважив, що Верховній Раді пропонуватиметься, аби до складу виборчих комісій входили не представники фракцій парламенту, а безпосередньо представники кандидатів у президенти.

“Це робиться для того, аби не допустити спекуляцій та зриву президентських виборів і максимально диверсифікувати відповідальність кандидатів у президенти. Я переконаний, що завтра цей законопроект буде ухвалений парламентом в другому читанні та в цілому”, - сказав депутат.