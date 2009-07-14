Савік Шустер залишився без студії

Відомий журналіст і телеведучий Савік Шустер відмовився від співпраці зі своїм інвестором — компанією «Істіл», підконтрольною Мохаммаду Захуру. Про це повідомляє "Дело". Вчора стало відомо, що продакшн-компанія «Савік Шустер Студіос» змінила назву на «Істіл Студіос». У свою чергу, Савіку Шустеру була запропонована нова модель співпраці, згідно з якою його проекти одержали б незалежність в рамках компанії. Проте, йдеться у тексті заяви, Шустер відмовився від співпраці, повідомивши про це офіційним листом на ім`я директора компанії. Сам Шустер в коментарі «Делу» відзначив, що «заява компанії — брехня і ніяких пропозицій про співпрацю від «Істіл Студіос» йому не надходило».

Разом з тим Савік Шустер заявив, що його відхід з продакшн-студії пов`язаний з юридичними махінаціями оточення голови «Істіл Студіос» Мохаммада Захура. «Оточення Захура — дуже дивне, вони багато чого робили за спиною», — відзначив Шустер. За його словами, вперше він зрозумів, що відбувається щось екстраординарне, ще півтора місяці тому. Тоді ж і почав готувати плацдарм для відступу. «Але де-юре вони провели все чисто, хоча з морально-етичної, етичної точки зору, це було зроблено брудно», — обурюється Шустер. За його словами, він не має наміру вимагати матеріальної компенсації. «Я не буду у них нічого вимагати: обдурити журналіста досить легко. Як я оціню бренд, реноме, свої зусилля при підготовці продукту? Ніяк. До суду я подавати не буду», — відзначив Шустер.

За словами відомого телеведучого, він наново будуватиме матеріально-технічну базу, щоб в серпні вийти в ефір на ТРК «Україна». За чий рахунок Шустер збирається знов вийти на екрани ТБ, він поки не зізнається.

Поки на каналі «Україна» стримано коментують конфлікт. Хоч і не приховують, що знали про виниклі суперечності між Шустером і інвестором.

У планах каналу «Україна» — продовжити співпрацю з Савіком Шустером. «У нас є контракт, і ми хочемо продовжувати програму «Шустер live». Треба подивитися уважно договори, у кого права на програму — ряд питань, на які повинні відповісти юристи», — заявив генеральний директор ТРК «Україна» Вальдемар Дзіки.

«Дело» вийшло на Мохаммада Захура. Проте той від коментарів відмовився.