З динаміків депутатам запропонували розслабитися ще на годину
17:20, 14 липня 2009Політика
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Переговори продовжуються
До 18.00 засідання Верховної Ради не розпочнеться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили із динаміків у кулуарах парламенту.
Було сказано, що засідання парламенту до 18.00 не відкриється і переговори між фракціями продовжуються.
Як повідомляв УНІАН, депутатів попереджали, що засідання розпочнеться о 17.00.
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