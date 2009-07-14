З динаміків депутатам запропонували розслабитися ще на годину

До 18.00 засідання Верховної Ради не розпочнеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили із динаміків у кулуарах парламенту.

Було сказано, що засідання парламенту до 18.00 не відкриється і переговори між фракціями продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, депутатів попереджали, що засідання розпочнеться о 17.00.